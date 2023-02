Lombardia, Rozza (Pd): Aler non ha aggiunto sconto, basta fake

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 19:31

L'ha sostituito a quello per servizi e canoni

Milano, 8 feb. (askanews) – “Lo sconto propagandato da Fontana nella lettera agli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica per più di 4 mila famiglie non c’è, ma anzi c’è un aumento delle spese”. Prosegue con una nuova nota della consigliera del Pd Carmela Rozza il botta e risposta polemico tra l’esponente dem, che ha denunciato “scorrettezze” e “violazione della par condicio” da parte di Attilio Fontana attraverso “l’uso strumentale di Aler” e l’assessore alla casa di Regione Lombardia Alan Christian Rizzi, che ha parlato di “Pd in stato confusionale”.L’assessore, scrive in una nota Rozza, “dice che c’è stato uno sconto aggiuntivo, come da regolamento, ma in realtà non è così. C’è si una riduzione della spesa di riscaldamento, ma questa non si aggiunge allo sconto su servizi e affitti, ma semplicemente la sostituisce. Questi sono dati di fatto. Non è il Pd ma sono Rizzi e Fontana che devono smettere di diffondere fake news, oltretutto a danno dei cittadini più fragili. Speculare su di loro è vergognoso”.