Lombardia, Majorino: scuse ai calabresi, mia espressione infelice

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 15:26

Ho sbagliato, non intendevo assolutamente offendere

Milano, 8 feb. (askanews) – Piefrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia, chiede scusa per una sua espressione che definisce “un po’ infelice” di stamattina nei confronti della Calabria e che ha suscitato la reazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, che a Majorino ha dato del “cretino”.“Volevo chiedere scusa per una espressione stamattina che mi è uscita un po’ infelice – ha detto Majorino in un video di scuse pubbliche per la vicenda – In una trasmissione televisiva in cui parlavamo delle difficoltà della Regione Lombardia – ha detto Majorino – ho detto la Lombardia non è come la Calabria, ed è sembrato quasi che mi potessi – perché l’ho detto male io – riferire ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare, ai loro talenti. Non intendevo assolutamente offendere la vostra creatività e forza e anzi credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare ancora di più. Detto questo – ha concluso Majorino – ho sbagliato e quindi chiedo scusa”.“La Regione Lombardia non è la Calabria – aveva detto Majorino in trasmissione – è una regione che ha grandi potenzialità, ha un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone impegnate nel territorio in progetti sociali e culturali…”.