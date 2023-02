Lombardia, Fratoianni (Avs): nostra vera eccellenza sanità pubblica

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 18:34

In Lombardia per sostenere Majorino e ascoltare lombardi

Milano, 8 feb. (askanews) – “In questi giorni sono impegnato in Lombardia nella campagna elettorale a sostegno della Lista Alleanza Verdi Sinistra per Majorino presidente, e a Gallarate e Saronno ho incontrato medici e cittadini, negli ospedali delle due città, perchè stiamo conducendo una campagna elettorale nei luoghi in cui i lombardi vivono le maggiori difficoltà, per provare a dare risposte. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.“Sulla sanità in Lombardia – afferma Fratoianni – bisogna fare il contrario di quanto fatto fino ad ora. Si è investito sulla privatizzazione e si è mortificato il servizio pubblico. Ma Fontana e soci si sono accorti che ci sono decine di migliaia di famiglie lombarde che non possono nemmeno permettersi le cure di base?”.“Bisogna cambiare rotta, smetterla di centralizzare i servizi e finanziarie cliniche per pochi facoltosi, ma investire nelle case di comunità, nella medicina territoriale e nelle cure di prossimità. Per prevenire e non solo curare. Il tutto attraverso la nostra unica e vera eccellenza – conclude Fratoianni – la sanità pubblica”.