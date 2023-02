Lombardia, Berlusconi: vince Fontana, Majorino ‘candidato a perdere’

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 09:09

"Moratti? Il giudizio su di lei lo daranno gli elettori"

Milano, 8 feb. (askanews) – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana vincerà le elezioni regionali, “non ho dubbi su questo”, dice Silvio Berlusconi in una intervista a La Provincia di Como. “Del resto lo merita, ha saputo gestire una stagione difficile con serietà, sobrietà, responsabilità. E lo merita il centrodestra: il nostro modello di buongoverno è premiato dagli elettori lombardi da 28 anni, ed ha consentito alla Lombardia di essere una delle regioni più avanzate d’Europa”.Nessuna speranza dunque per gli sfidanti, secondo il presidente di Forza Italia: sull’ex vicepresidente Letizia Moratti, ora candidata con il terzo polo “il giudizio, purtroppo per lei, lo daranno gli elettori domenica e lunedì”. Quanto al candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, pur con “il massimo rispetto per la persona, è un ‘candidato a perdere’ scelto sapendo di non avere nessuna probabilità di vittoria”. E poi “mi permetto di osservare – ha concluso – che riproporre una coalizione fra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle la dice lunga sulla coerenza di entrambi”.