Lombardia, Balotta (Avs): Pedemontana è Salerno-Reggio del Nord

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 16:29

Ha indebitato lombardi per mezzo mld euro e pedaggio costa doppio

Milano, 8 feb. (askanews) – La Pedemontana “è motivo di vergogna: solo Fontana fa finta di non capirlo”. Lo afferma Dario Balotta, candidato alle elezioni regionali nella lista Verdi Sinistra a Milano e Monza per Majorino Presidente, che definisce l’infrastruttura stradale “la Salerno-Reggio Calabria del nord”. “E ferma da oltre 10 anni – afferma Balotta in una nota – Ha consumato oltre 1 miliardo di euro di soldi pubblici eppure il pedaggio costa 20 centesimi al km (il doppio della media italiana) e così nessuno la usa. Ha consumato milioni di metri quadri di verde senza restituire al territorio né servizi né compensazioni. Tiene in ostaggio da anni decine di migliaia di piccoli proprietari che forse saranno espropriati e forse no, prigionieri in casa loro senza avere disponibili le loro proprietà. Ha indebitato – prosegue Balotta – i lombardi per oltre mezzo miliardo di euro sottratti alla sanità ed ai trasporti pubblici e che comunque la devono pagare ogni volta che la usano. Non ha realizzato le opere di compensazione destinate al territorio e ai cittadini”. Per Balotta, la Pedemontana “non sarà completata, perché i soldi non bastano, Ciò significa solo nuovi ricatti ai cittadini ed al territorio della Brianza”.