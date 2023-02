Lombardia, assessore Rizzi: Aler, Pd in stato confusionale

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 19:23

Pd votò a favore della modifica al contributo di solidarietà

Milano, 8 feb. (askanews) – L’assessore regionale lombardo alla Casa Alan Christian Rizzi replica alla consigliera del Pd che ha accusato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana di violazione della par condicio attraverso l’uso di Aler, la società che gestisce le case popolari lombarde, come strumento di propaganda elettorale e di ingannare gli inquilini con l’annuncio di sconti inesistenti sulle bollette.“Non si capisce di che cosa parlino gli esponenti del Pd – afferma in una nota l’assessore Rizzi – La modifica al contributo di solidarietà che consente l’abbattimento dei costi energetici, modifica su cui anche il Pd ha votato a favore, prevede una cosa chiarissima. Questa. Oltre al solito sconto servizi e canoni, gli enti possono anticipare o integrare con risorse proprie per neutralizzare le spese di riscaldamento. Bene, le Aler lo fanno, altri, tanto per citarne uno, il Comune di Milano governato dal Pd, no”. “Inoltre – prosegue Rizzi – sul fatto che sia arrivata un’informazione agli inquilini è importante sapere che si è trattato di un atto, innanzitutto in periodo ante elezioni, necessario proprio per rassicurarli”.Rizzi ha poi affermato che “oltre il 40 per cento il patrimonio vuoto è del Comune di Milano. Insomma, capiamo la difficoltà del Pd ormai lontano dai bisogni del popolo, ma invitiamo gli esponenti a non diffondere fake news”, conclude