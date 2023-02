Lazio,D’Amato: M5s non ha voluto intesa,termovalorizzatore pretesto

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 13:37

"Voto disgiunto per fermare destra"

Roma, 8 feb. (askanews) – “Il termovalorizzatore è un pretesto, non si è voluto fare questo accordo, ma è inutile discuterne ora a pochi giorni dal voto”. Lo ha detto, intervistato a Radio Immagina, Alessio D’Amato, il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio, a proposito del mancato accordo tra Pd e M5s.“Il voto disgiunto si può fare, è l’unico per fermare la destra di Rocca che farebbe tanti danni alla nostra regione” a cominciare dalla “privatizzazione della sanità” perchè Rocca “rappresenta un mondo antico che cerca di tornare”, ha osservato D’Amato ricordando che “ci sono sette liste che mi sostengono, tra le quali una lista civica capeggiata in tutte le province da donne”.