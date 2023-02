Lazio, Rocca: Gualtieri ordina e la Regione Lazio esegue

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 13:34

Regalate al Sindaco le due aziende agricole pubbliche più grandi del Paese

Roma, 8 feb. (askanews) – “Le aziende agricole pubbliche più importanti del Paese, Castel di Guido e la Tenuta del Cavaliere, gestite dal Comune di Roma fin dal 1978 e di proprietà della Regione Lazio, sono al centro di una ennesima delibera last minute della Giunta regionale, datata 7 febbraio. Riserve naturalistiche importanti, allevamenti non intensivi e produzioni di grande rilevanza verranno sostanzialmente svendute dalla Regione, attraverso un canone concessorio della durata di 6 anni (rinnovabili fino a 16!) pari a € 22.905.00. Un palese regalo al sindaco Roberto Gualtieri”. Lo dichiara Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.“Parliamo di riserve al cui interno sono incastonate gemme naturalistiche storiche ed ambientali tali da rendere l’entità del canone previsto dalla delibera di Giunta inferiore di almeno dieci volte rispetto al loro valore effettivo. Il tutto a pochi giorni dalle elezioni, una evidente sgrammaticatura istituzionale di una giunta a fine corsa e in carica solo per l’ordinaria amministrazione. Fra l’altro, in questi 10 anni di governo Zingaretti-D’Amato, il potenziale occupazionale ed economico delle due aziende è stato irrimediabilmente compromesso: infatti, negli anni ’80 i lavoratori di Castel di Guido erano 120, contro i 10 odierni” sottolinea.“In un momento così complesso per le casse regionali, segnaleremo il caso alla Corte dei Conti a tutela della stabilità finanziaria della Regione Lazio”.