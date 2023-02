Lazio, Ottaviani (Lega): da martedì la verità su conti Regione

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 16:56

Scopriremo i debiti

Roma, 8 feb. (askanews) – “In questi giorni abbiamo scoperto che il tanto declamato ripianamento del PD dei debiti della Regione, di fatto, si è tradotto solo in un maxi mutuo allungato per altri anni. Altro che gestione oculata, semplice finanza creativa, senza troppi sforzi. Quando i soldi pubblici vengono spesi non per investimenti, ma solo per rifinanziare un debito, anche se preesistente, si genera recessione e, nella migliore delle ipotesi, solo stagnazione”. Così il deputato della Lega e segretario in commissione Bilancio Nicola Ottaviani.“Dalla prossima settimana, il Presidente Rocca e tutto il centro destra saranno impegnati nell’operazione ‘Verità sui conti’, che dovrà fare chiarezza su come siano state amministrate, in questi anni, le risorse enormi dell’addizionale regionale e dei trasferimenti da parte dello Stato, alla Pisana targata PD”, conclude.