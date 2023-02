Lazio, Bianchi: cosa farò se perdo? Un lavoro io lo ho

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 11:04

La mia è una candidatura di servizio

Roma, 8 feb. (askanews) – “Tornare in Rai se dovessi perdere la sfida alle urne? La mia è una candidatura di servizio, lo dico dal primo giorno, io un lavoro lo ho. Non cerco una affermazione personale o politica, non devo fare carriera per forza. Son qui per portare avanti principi e valori nei quali mi riconosco, decideranno gli elettori, questa risposta la potrò dare il 14 febbraio”. A ribadirlo Donatella Rocca, candidata per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio ospite di Agorà su Rai3. E’ una domanda alla quale la giornalista Rai, protagonista di Linea Blu, ha sempre risposto in questo modo, dunque si scoprirà all’indomani del voto se entrerà negli ingranaggi dell’amministrazione della regione o tornerà in Rai al suo lavoro.