Autonomia, Fontana: Lep? A noi va bene tutto, basta si faccia

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 09:39

Milano, 8 feb. (askanews) – “Quella dei Lep è un’altra ossessione della sinistra, e mi chiedo per quale motivo non ci siano oggi i Lep. NOn è che ci si accorge che certe Regioni sono in condizioni peggiori di altre solo perchè chiediamo l’autonomia. Forse questi Soloni che parlano del modello centralista come virtuoso avrebbero dovuto accorgersene prima. Ma siamo pronti ad accettare tutto: che si facciano i Lep, che si facciano i costi standard, che non si faccia niente… Basta che lo Stato decida e ci faccia fare una riforma che i lombardi e i veneti chiedono. Decida lo Stato, quello che vuole, noi siamo pronti ad accettare tutto”. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, ospite di Mattino Cinque su Canale5. Con l’autonomia, è certo Fontana, “potremo avere risorse in più, che non vengono dallo Stato ma dai risparmi che otterremmo grazie alla migliore gestione”.