Antoniozzi (Fdi): Majorino offende Calabria, Letta lo ritiri

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 18:02

"Offensive le sue dichiarazioni"

Roma, 8 feb. (askanews) – “Enrico Letta non faccia come Enrico VIII e faccia ritirare Majorino dopo le gravi offese alla Calabria rese pubbliche dal presidente Occhiuto”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.“Come calabrese e come italiano inorridisco davanti a chi afferma che la Lombardia non è la Calabria riportando l’orologio della storia indietro dì 70 anni”.Conclude Antoniozzi: “L’Italia è una da Bolzano a Trapani e queste dichiarazioni sono offensive per centinaia di migliaia di calabresi che amano la Lombardia e l’hanno resa grande”.