Regionali, Tajani: sono un voto di fiducia al governo

Martedì 7 febbraio 2023 - 19:16

"Vogliamo cambiare il governo regionale del Lazio"

Roma, 7 feb. (askanews) – “Il voto alle elezioni regionali del è anche un voto di fiducia nei confronti del governo e rappresenta una conferma all’azione che stiamo svolgendo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una convention elettorale di Forza Italia a Roma a sostegno di Franceso Rocca nelle Regionali del Lazio.“Forza Italia – ha sottolineato Tajani- è impegnata in questa campagna elettorale perché vogliamo cambiare il governo di questa regione, vogliamo vincere queste elezioni per dare risposte concrete nostri cittadini: il termovalorizzatore, l’autostrada Roma-Latina. E poi c’è il problema della sanità servono più medici, più infermieri, più farmacie, meno liste d’attesa, meno pronto soccorsi intasati. Stiamo lavorando per questo e siamo convinti di ottenere un buon risultato”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.