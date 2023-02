Lombardia, Moratti: Majorino solo politica, io esperienza manager

Martedì 7 febbraio 2023 - 14:13

Metto le mie capacità e relazioni a disposizione

Milano, 7 feb. (askanews) – “C’è un candidato che è Majorino, lo dico con grande rispetto, che ha sempre fatto solo politica”, ma “amministrare una organizzazione complessa come la Regione Lombardia richiede esperienza manageriale e gestionale. Io credo di aver fatto crescere la città con Expo, di aver reso Milano attrattiva, di averla resa una città turistica internazionale. Lo stesso metodo, la stessa esperienza e le relazioni che mi hanno permesso di portare a casa Expo le metto a disposizione per la Regione”. Così Letizia Moratti in un’intervista rilasciata a Telenova.