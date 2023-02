Lombardia, Moratti: conosco Berlusconi, dice quello che pensa

Martedì 7 febbraio 2023 - 14:14

Ha fatto emergere un disagio che hanno gli elettori di Forza Italia

Milano, 7 feb. (askanews) – “Conosco sufficientemente il presidente Berlusconi per sapere che quello che dice è quello che pensa”. Lo ha detto, in un’intervista a Telenova, la candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti, commentando una retroscena, subito smentito da Forza Italia, pubblicato su un quotidiano nazionale secondo cui l’ex premier avrebbe confidato a un suo consigliere che avrebbe preferito votare per la stessa Moratti alle prossime elezioni regionali lombarde. Indiscrezione“Forza Italia – ha osservato Letizia Moratti – si è staccata dal centrodestra, per esempio sui provvedimenti che hanno riguardato i vaccini. Credo che ci sia la consapevolezza da parte del centro che questa destra è davvero molto destra. Tajani è intervenuto recentemente anche sul tema del carcere, che deve avere un ruolo rieducativo. Ci sono tanti temi sui quali Forza Italia si è staccata sulla destra. Berlusconi – ha concluso – ha fatto sempliemente fatto emergere un disagio che i cittadini che votano Forza Italia hanno in questo momento”.