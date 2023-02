Lombardia, M5s: su case popolari da centrodestra peggio possibile

Martedì 7 febbraio 2023 - 18:23

A Milano è in corso una vera e propria emergenza abitativa

Milano, 7 feb. (askanews) – “A Milano è in corso una vera e propria emergenza abitativa. Quanto fatto in questi anni si è rivelato alla prova dei numeri totalmente insufficiente: 4.000 assegnazioni a fronte di 40.000 domande, 15.000 gli alloggi popolari sfitti ed inagibili che non si riescono ad assegnare per lentezze burocratiche e operative, totalmente perse le opportunità di ristrutturazione e riqualificazione energetica offerte dal Superbonus 110%. Peggio di così difficilmente si poteva fare”. Così in una nota il capolista del M5s alle elezioni regionali del M5s a Milano, Nicola Di Marco, che ne pomeriggio ha incontrato i rappresentanti del Comitato Case Popolari Molise-Calvairate-Ponti con l’ex premier Giuseppe Conte.“Le prospettiva future, alla luce di un Piano casa regionale che a confronto con questi numeri, sembra un vero e proprio libro dei sogni, sono pessime. Difficilmente le cose miglioreranno se in Regione Lombardia non ci sarà un vero e proprio cambiamento, per effetto del quale accantonare una volta per tutte le fallimentari politiche del centrodestra” ha aggiunto Di Marco.“Il presidente Conte ha voluto toccare con mano le difficoltà e i disagi che i cittadini, residenti all’interno delle case Aler, vivono quotidianamente. Significativo il modo in cui gli inquilini di questo quartiere hanno saputo fare comunità, al fine di sopperire alla totale mancanza d’ascolto dimostrata in questi anni da Aler e da Regione Lombardia” ha concluso.