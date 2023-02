Lombardia, Conte: non manca di finanziamenti, problema è visione

Martedì 7 febbraio 2023 - 16:35

Invece di efficientare trasporti pensano a opere che non servono

Milano, 7 feb. (askanews) – “Io conosco bene la ripartizione della spesa pubblica e non credo affatto che la Lombardia abbia un problema di mancanza di finanziamenti, ma è un problema di impostazione di visione politica”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a proposito della denuncia del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di non sufficiente attenzione da parte del Governo per i Comuni.“Se noi continueremo ad avere giunte regionali che anziché fare il necessario e rendere comodi confortevoli e puntuali i trasporti pubblici pensano a fare opere mastodontiche infrastrutturali che non servono a nulla, tanto non verranno neppure realizzate perché sono fumo in faccia ai cittadini, noi non andremo da nessuna parte” ha aggiunto.