Lombardia, Conte: inaccettabile sia tra regioni più inquinate d’Ue

Martedì 7 febbraio 2023 - 16:21

Tra fallimento gravissimi del centrodestra, lombardi voltino pagina

Milano, 7 feb. (askanews) – “È assolutamente inaccettabile che una terra di eccellenza come la Lombardia, che è una locomotiva sul piano economico, sia la regione più inquinata non d’Italia o d’Europa, o tra le più inquinate. Questo è inaccettabile”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a margine di una visita alle case popolari di piazza Insubria.“Come fa una politica, dopo 28 anni” di guida del centrodestra in Lombardia, “a non assumersi le responsabilità di questo fallimento che è gravissimo, insieme al fallimento sanitario, dei trasporti e tanti altri fallimenti. Allora dico ai cittadini lombardi voltiamo pagina, votiamo un’altra Lombardia” ha aggiunto.“Per quanto riguarda la transizione ecologica l’abbiamo avviata a livello nazionale, in piena sinergia con la commissione Von der Leyen a livello europeo. Siamo stati all’avanguardia, l’Italia in Europa, nel cavalcare la transizione ecologica, va realizzata a tutti i livelli territoriali” ha continuato Conte.