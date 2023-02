Lombardia, Conte: dismettere inceneritori più vecchi entro 2030

Martedì 7 febbraio 2023 - 11:14

"Non consentirne la costruzione di nuovi"

Milano, 7 feb. (askanews) – “Noi siamo per le nuove tecnologie ecocompatibili, più sostenibili, per impianti di minore impatto, e non certo come quello di Roma per 600.000 tonnellate che diventerà quindi un mega inceneritore per tutto il Centro Italia e noi siamo, in particolare per quanto riguarda la regione Lombardia, per dismettere progressivamente entro il 2030 gli impianti di incenerimento più vecchi perché quelli addirittura sono particolarmente importanti e inquinanti. Quindi c’è un programma di dismissioni di quelli più vecchi e ovviamente di non consentire la costruzione di nuovi. Dobbiamo abbracciare le tue nuove tecnologie”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale in corso a Milano.“La posizione nostra è che se tu oggi vai a costruire un sistema per lo smaltimento dei rifiuti anzitutto devi partire dalla raccolta, puoi puntare molto sulla differenziata, e poi su tecnologie di smaltimento eco sostenibili. Oggi andare a realizzare un inceneritore è una cosa del tutto superata, non lo fanno più in Europa. Portano sempre ad esempio l’impianto di Copenhagen, lì hanno dovuto cambiare la legge per poter importare immondizia dall’estero perché non si sostiene più dal punto di vista finanziario. Oggi realizzare un impianto diventa insostenibile anche dal punto di vista finanziario, perché non è tecnologia verde, l’Europa non consente finanziamenti, anzi devi pagare per le emissioni di CO2 oltre i costi dei fumi inquinanti e dalle scorie pericolose con discariche di appoggio” ha aggiunto.