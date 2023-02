Lazio, Bianchi: con il Pd mancata la condivisione programmatica

Martedì 7 febbraio 2023 - 08:15

Non ci si può basare sulla convenienza numerica

Roma, 7 feb. (askanews) – Un assessorato alle politiche giovanili per dar risposta ai ragazzi che oggi non hanno voce, una azione legale ferma della regione contro i femminicidi. Sono queste le due azioni che Donatella Bianchi, candidata presidente della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle metterebbe subito in campo appena eletta e oltre a questo “un tavolo per gestire le gravi criticità della sanità e dei trasporti”. Ospite di Rtl 102.5 ha spiegato che partirebbe dalla “sanità territoriale ovvero dal medico di base” e poi “il tema del personale sanitario che manca. Molti che operano in sanità sono precari o hanno paghe assolutamente inadeguate. Serve la stabilizzazione e servono nuove assunzioni”. Bianchi ha ricordato che manca poi l’assistenza domiciliare che pesa sulle famiglie e ancora la digitalizzazione del sistema sanitario. Quanto all’aspetto del mancato accordo con il Pd e il centrosinistra Bianchi ha spiegato che “non si può più fare un accordo elettorale basandosi su una convenienza numerica” anche alla luce del tasso di astensione “nel Lazio non c’è stata la condivisione programmatica” sulla gestione dei rifiuti.