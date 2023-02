Il caso Cospito, Conte: c’è convergenza con il Pd sulle dimissioni di Delmastro e Donzelli

Martedì 7 febbraio 2023 - 10:58

Milano, 7 feb. (askanews) – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove sul caso Cospito “è venuto meno ai doveri d’ufficio perché ha diffuso informazioni riservate anche se non segrete che non poteva divulgare e il fatto che le abbia riferite al collega di partito Donzelli, coinquilino, per fini di lotta politica lo rende inadeguato a rimanere il quel ruolo, Donzelli idem”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, in collegamento da Milano con Agorà su Rai3. Con il Pd “siamo convergenti su questo, ci troveremo senz’altro insieme a insistere per le dimissioni” ha aggiunto Conte.Asa/Int14