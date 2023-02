Tajani: non c’è stata azione del governo che abbia portato ad un “caso Cospito”

Lunedì 6 febbraio 2023 - 07:51

"tutti abbassino i toni. I problemi sono altri"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Dopo quelle di sabato a Bogotà, ora mi comunicano che ci sono scritte all’ambasciata italiana in Bulgaria contro il 41 bis”, ma “concordo che si debba tutti abbassare i toni, i problemi degli italiani sono altri e quelli dobbiamo affrontare. Noi comunque i toni non li abbiamo mai alzati. Il governo non ha avuto ruolo in questa vicenda, non c’è stata azione dell’esecutivo che abbia portato a un ‘caso Cospito’, ma uno scontro tra parlamentari sul tema del 41 bis che ha coinvolto due partiti. Scontro molto enfatizzato peraltro”.Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, in una intervista al Corriere della Sera.“Né drammatizzare ma neanche sottovalutare i pericoli: c’è un attacco allo Stato. Se viene indicato addirittura il presidente Mattarella come nemico da questi gruppi, è chiaro – spiega – che non si tratta di una parte o dell’altra che viene presa di mira, ma che la minaccia è alle istituzioni democratiche: forze dell’ordine, sedi diplomatiche, politiche, in Italia e all’estero. Ma noi non ci faremo ricattare: non cambieremo il 41 bis, pur sostenendo l’azione del ministro della Giustizia Nordio quando si occupa anche della salute di chi è sottoposto a regime carcerario”.Infine, sulla questione del pallone aerostatico, Tajani conclude: “Dico chiaramente che sostengo l’azione degli Usa: è stato giusto, dopo aver riflettuto e valutato, abbatterlo in condizioni di massima sicurezza”.Sav/Int14