Sanità, Occhiuto: sarebbe utile investimento governo per riforme

Lunedì 6 febbraio 2023 - 18:29

"Non solo su risorse e su personale"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Sarebbe utile che ci fosse un investimento del governo su sanità non solo su risorse ma anche di personale e di riforme, i nostri medici italiani sono quelli pagati peggio”. Lo ha detto il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto nel corso della trasmissione Restart che andrà in onda stasera su Rai 2.Anche, se, ha precisato Occhiuto, “non è detto che quanto governa la sanità a livello nazionale” con un commissario “le cose vanno meglio”. Nei confronti della Calabria dove, “ho raccolto una sanità in macerie dopo 12 anni di commissariamento, c’è stato un pregiudizio” perché considerata “ingovernabile”.