Sanità, Emiliano: da università italiane escono pochi medici

Lunedì 6 febbraio 2023 - 19:07

"E' stato un errore"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Non ce ne sono di medici, le università non ne laureano abbastanza”, per questo “noi in Puglia abbiamo aperto tre nuove facoltà di medicina”. Lo ha detto il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso della trasmissione Restart che andrà in onda stasera su Rai 2.Per Emiliano si tratta di “un problema politico. Cuba ‘produce’ talmente tanti medici che ne può esportare”, ha detto Emiliano riferendosi al caso dei medici cubani reclutati dalla Regione Calabria, noi” in passato, “abbiamo pensato che restringere il numero dei laureati favorisse l’esercizio professione medica, è stato un errore”.