Porta (Pd): da Bonaccini attenzioni agli italiani all’estero

Lunedì 6 febbraio 2023 - 13:54

"Parole importanti di sostegno"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Bonaccini ha voluto aprire il suo intervento all’assemblea costituente con un commosso saluto ai militanti e ai circoli del Pd impegnati da anni in tutto il mondo e una settimana fa a Milano ha ricordato le importanti pagine scritte dall’emigrazione italiana nel mondo; non solo: la mozione Bonaccini è l’unica a dedicare parole chiare ed esplicite al necessario impegno del Partito Democratico sul tema della mobilità e delle principali tematiche al centro degli interessi degli italiani all’estero: servizi consolari, fiscalità, processi di formazione e internazionalizzazione”. Lo ha detto il deputato Pd, eletto nella Circoscrizione Estero, Fabio Porta, intervenendo ieri a Roma ad un evento organizzato a sostegno della candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico di Stefano Bonaccini, attuale Presidente della Regione Emilia Romagna.“È per queste ragioni che ho invitato Bonaccini a mettere al centro del suo programma l’emergenza demografica che da alcuni anni ha colpito il nostro Paese, rispetto alla quale politiche intelligenti di valorizzazione delle giovani generazioni italiane all’estero e di inclusione dei giovani immigrati in Italia possono costituire una risposta concreta e strutturale”, ha aggiunto Porta che ha voluto ringraziare il candidato per il suo impegno a favore degli italiani nel mondo.“Il Partito Democratico è oggi a un bivio: da una parte la suggestione di un partito minoritario e identitario, con tratti di partito radicale di massa, dall’altro la riscoperta dei valori che hanno dato vita nel 2007 ad un grande partito progressista e riformista, figlio delle culture politiche cattolico progressista e socialista democratica. Senza esitazioni continuo a credere e a sostenere questa seconda opzione”, ha concluso il parlamentare democratico.