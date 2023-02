Milano-Cortina, Fontana: elezioni non condizionano lavoro Giochi

Lunedì 6 febbraio 2023 - 10:23

"Stiamo andando avanti su tutto"

Milano , 6 feb. (askanews) – “Le elezioni non condizionano il lavoro sui Giochi. Stiamo lavorando, la campagna elettorale è una parte del lavoro che svolgo. Stiamo andando avanti su tutto anche sulle questioni legate al pattinaggio”. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di alzabandiera per i tre anni dall’inaugurazione dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.“Sul pattinaggio” di velocità dopo il passo indietro del Trentino “stiamo valutando le ipotesi e stiamo vedendo qual è la soluzione migliore. A breve prenderemo una decisone” ha aggiunto.Quanto all’ipotesi di una riapertura nei confronti Piemonte per ospitate questa disciplina ha concluso: “Vediamo quali sono le offerte proposte e poi si faranno delle scelte. È una questione anche di organizzazione perché le Olimpiadi sono partite con queste sedi, per allargare bisogna fare una serie di iniziative. Tipo un nuovo mini villaggio olimpico anche a Torino”.