Migranti, ardone (Lega): Milano emblema fallimento centrosinistra

Lunedì 6 febbraio 2023 - 13:41

"Via Cagni e via Corelli dimostrazione esemplare"

Milano, 6 feb. (askanews) – “Il sindaco Sala, Majorino e le giunte di sinistra che si sono susseguite alla guida di Milano, tra marce pro irregolari e tavolate multietniche: grazie a loro la città e diventata un campo profughi a cielo aperto e ne stiamo ampiamente pagando le conseguenze…”. Così in una nota l’europarlamentare e commissario cittadino della Lega a Milano, Silvia Sardone, secondo la quale due sono gli esempi milanesi di fallimento del Pd in materia di accoglienza dei migranti, cioè via Canti e via Corelli.“Ormai non passa lunedì mattina senza che che la polizia sia costretta a intervenire per disperdere le centinaia di immigrati che fanno pressione sulla caserma di via Cagni per chiedere nuovi documenti: problemi che si ripetono ogni settimana e a cui il Comune non sta dando alcuna risposta in supporto agli agenti” ha osservato l’esponente della Lega.“Perché non viene impiegata anche la polizia locale per dare una mano? Al Cpr di via Corelli, quello che anarchici e centri sociali coccolati da Pd e compagni vorrebbero smantellare, disordini e fiamme. C’è qualcuno che soffia sul fuoco sfruttando i clandestini per la propria propaganda immigrazionista e anche in questo caso i poliziotti vengono lasciati soli a gestire situazioni complicatissime. Condivido le legittime preoccupazioni del sindacato Sap e mi auguro che al più presto vengano prese delle contromisure efficaci e rapide” ha aggiunto.