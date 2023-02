Lombardia, Lega: Calenda specula su Covid, è il peggio del peggio

Lunedì 6 febbraio 2023 - 19:06

Cecchetti: ignobile fare campagna elettorale sulla pandemia

Milano, 6 feb. (askanews) – “Si è veramente toccato il fondo di questa campagna elettorale con Carlo Calenda, uno che della Lombardia non sa nulla e viene qui solo a elemosinare qualche voto, che non si fa scrupoli a sfruttare la tragedia della pandemia a fini elettorali. Calenda fa veramente pena, è il peggio del peggio della nostra politica: fare campagna elettorale su una pandemia costata migliaia di vittime è veramente ignobile”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.