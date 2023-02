Lombardia, Farina(Avs) chiede di poter coltivare “cannabis dop”

Lunedì 6 febbraio 2023 - 17:16

Candidato con Majorino vuole nuove politiche regionali sul tema

Milano, 6 feb. (askanews) – “Chiediamo con forza di poter seminare, coltivare e raccogliere in Lombardia cannabis con la denominazione di origine protetta, come viene fatto per tanti altri prodotti agricoli”. Lo ha scritto in una nota Daniele Farina, storico rappresentante del centro sociale Leoncaallo di Milano e candidato al Consiglio regionale lombardo per l’Alleanza Verdi-Sinistra nella coalizione di Pierfranceco Majorino, che ha aggiunto: “Oggi l’onda verde degli antiproibizionisti lombardi si è ritrovata davanti al Palazzo della Regione per dire insieme ‘Piantiamola in Regione!”.L’iniziativa, ha aggiunto, vuole essere “un riconoscimento e un primo passo fondamentale per intraprendere il cammino verso nuove politiche su questo tema in Regione, per la riduzione del danno e del rischio, dal sistema sanitario alla filiera per usi industriali. Per questo, oggi, Piantiamola in Lombardia significa anche e soprattuto battere alle urne il peggio del proibizionismo nostrano, liberando la nostra regione dalle destre dopo ventotto anni di malgoverno” ha concluso.