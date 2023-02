Lombardia, Calenda posta video su Gallera “per non dimenticare”

Lunedì 6 febbraio 2023 - 15:39

Anche alla sindrome della memoria del criceto c'è un limite.

Milano, 6 feb. (askanews) – “Fontana oggi dichiara che ‘Gallera ha fatto un ottimo lavoro’. Qui Gallera. In una delle sue migliori performance. Per non dimenticare. E magari evitare di ritrovarselo in Regione Lombardia”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda, leader di Azione, che posta un video in cui l’ex assessore al Welfare della Regione Lombardia spiegava – durante un dei periodi più acuti della pandemia Covid – che occorrevano due persone infette contemporaneamente a contatto con una terza per infettarla. “Anche alla sindrome della memoria del criceto c’è un limite”, conclude Calenda.