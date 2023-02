Lombardia, Calenda: c’è un bacino gigantesco per Moratti

Lunedì 6 febbraio 2023 - 19:07

"Salvini non lo possono vedere"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Non ci credo che i lombardi voteranno Fontana, Majorino è molto di sinistra e non vuol dire che sia estremista, io non condivido le cose che dice. L’idea del reddito di cittadinanza mi pare molto estrema, se vogliamo fare una battaglia insieme facciamola sul salario minimo”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato a Metropolis su Repubblica.it“Il settore della destra moderata a cui la Moratti si rivolge è enorme, c’è un bacino gigantesco, Salvini non lo possono vedere, noi avremmo vinto di sicuro la Lombardia ma il Pd ha detto di no” ha osservato.“Si deve costruire un’area di centro riformista che possa parlare a un elettorato che al Pd non guarda più ma che è stanco della destra, di Delmastro e Donzelli e vuole un po’ di serietà”, ha concluso.