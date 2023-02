Lazio, D’Amato: sono impegnato nell’ascolto dell’imprenditoria

Lunedì 6 febbraio 2023 - 13:24

Oggi a Fondi al Centro Agroalimentare

Roma, 6 feb. (askanews) – “Continua il mio impegno d’ascolto delle realtà imprenditoriali di primo piano nel Lazio: oggi sono stato al Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi – Mof. Il Mof compete con il grande mercato di Parigi ed è una delle piattaforme logistiche più importanti d’Europa”. Così il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra, Alessio D’Amato.“Grazie all’impegno della regione e di Alessandra Sartore, si è chiuso un lungo contenzioso che rischiava di mandare in default il Mof. Oggi, si guarda al futuro con gli investimenti del Pnrr Missione 2, con il bando nazionale della logistica dove il Mof è arrivato terzo in Italia. Nel mio programma ho inserito tre interventi che ho illustrato oggi per quanto riguarda la mobilità da finanziare con i fondi di sviluppo e coesione: la Fondi Ceprano con 50mln, la Formia Cassino con 250 milioni e i porti di Formia e Gaeta con 15 milioni. Strategico è il tema dell’energia: al Mof è previsto l’impianto fotovoltaico più importante di 16mln di kw. Infine, due aspetti importanti: il primo il sostegno ai giovani imprenditori e all’imprenditoria femminile, il secondo aprire un dossier per l’accesso delle merci via mare che sarà la priorità del nuovo assessorato all’economia del mare”. ha detto D’Amato.