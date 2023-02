Friuli, Fedriga presenta propria lista: allargherà centrodestra

Lunedì 6 febbraio 2023 - 13:40

"Mi auguro rappresenterà un valore aggiunto"

Udine, 6 feb. (askanews) – “Oggi inizia un percorso in vista della tornata elettorale del 2 e 3 aprile. Ho deciso con convinzione di abbinare alle forze politiche che mi sostengono e mi hanno sostenuto dal 2018 – la Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Autonomia Responsabile – un’esperienza che potesse rappresentare quello che abbiamo fatto in questi cinque anni di governo, e ad ampliare il consenso della nostra coalizione”. Lo ha sottolineato il presidente leghista della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, presentando la sua lista oggi a Udine.“Si aggiunge un’esperienza del centrodestra che mi auguro possa portare un valore aggiunto alla coalizione, e anche un’opportunità in più per i cittadini che decideranno di sceglierci”, ha detto Fedriga ai giornalisti