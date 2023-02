Berlusconi: fondamentale vincere anche in Lombardia e Lazio

Lunedì 6 febbraio 2023 - 09:45

"In pochi mesi di governo siamo riusciti a dare risposte concrete"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche è fondamentale prevalere anche in Lombardia e Lazio, che sono il cuore economico e politico del Paese”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a Mattino Cinque News, su Canale 5.“Soltanto unendo l’azione politica nazionale a quella dei governi regionali si potranno dare risposte efficaci sul lavoro, sulle infrastrutture, sull’energia, sulla sanità e sull’assistenza agli anziani, che sono le priorità del programma di Forza Italia. In pochi mesi di governo siamo riusciti a dare risposte concrete anche sugli incentivi per l’assunzione dei giovani e sull’aumento delle pensioni minime. Dobbiamo continuare su questa strada”, ha sottolineato.