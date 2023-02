Autonomia,Emiliano: a gente non importa se non danno stessi soldi

Lunedì 6 febbraio 2023 - 18:38

Roma, 6 feb. (askanews) – “Alla gente dell’autonomia differenziata non gliene frega niente se non ci mandano gli stessi soldi, lo stesso personale e le stesse chance delle altre regioni”. Lo ha detto il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso della trasmissione Restart che andrà in onda stasera su Rai 2 facendo un confronto tra la il sistema sanitario della Puglia e quello della Regione Emilia-Romagna “che hanno lo stesso numero di abitanti”.