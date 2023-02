Autonomia, Zaia: chi la attacca, attacca capo dello Stato

Lunedì 6 febbraio 2023 - 13:21

Presidente del Veneto: "Non è incostituzionale"

Venezia, 6 feb. (askanews) – “Sia chiaro, chi attacca l’autonomia attacca il Capo dello Stato. Non è incostituzionale e se non lo è, in democrazia vuol dire che si può fare. A me non risulta che il Quirinale abbia detto che non la promulga. L’autonomia è scritta nella Costituzione; noi non stiamo facendo niente di strano”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, in tema di autonomia differenziata.