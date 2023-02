Lombardia, morto Carlo Borsani. La Russa: lascia un grande dolore

Domenica 5 febbraio 2023 - 16:56

Fu assessore della Sanità e consigliere comunale a Milano

Roma, 5 feb. (askanews) – “L’improvvisa morte di Carlo Borsani lascia un grande dolore e la consapevolezza che è venuto a mancare un uomo, un amico, che senza mai tradire l’amore e il rimpianto per la perdita del padre che non ha potuto conoscere, si è mosso tutta la vita, in politica e nel privato, sul solco di una pacificazione italiana che ha sempre auspicato. Che la terra ti sia lieve Carlo”. Lo scrive in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.Carlo Borsani, 77 anni, scomparso oggi, è stato assessore alla Sanità della Regione Lombardia ed ex consigliere comunale a Milano del Msi dal 1985 al 1990.