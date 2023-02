Lombardia, Majorino: su sanità sottovalutazione clamorosa problemi

Domenica 5 febbraio 2023 - 16:34

"Dopo quanto accaduto col Covid questa priorità torni centrale"

Roma, 5 feb. (askanews) – “Sulla questione sanitaria e sulla questione sociale c’è stata una sottovalutazione clamorosa da parte delle classi dirigenti, anche da parte della sinistra: il nostro Paese spende molto meno dei grandi paesi europei, la metà della Germania in termini di spesa pro-capite. Ciò vuol dire che la retorica che abbiamo fatto durante il Covid (‘quanto sono bravi gli infermieri e i medici’) è solo retorica e buoni sentimenti o è ciò che ci deve condizionare per rimettere al centro questa grande priorità nell’attenzione del Paese e delle scelte che si fanno in Regione?”. Lo ha detto il candidato del centrosinsitra alla Presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino nel corso del confronto con la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti a “Mezz’ora in più” su Raitre.L’altro candidato, il presidente uscente Attilio Fontana del centrodestra, non ha voluto partecipare al confronto.