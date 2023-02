Lombardia, Majorino:denuncia e esposto a Agcom per fake news pagate

Sabato 4 febbraio 2023 - 16:05

Milano, 4 feb. (askanews) – “A seguito delle notizie apprese da alcuni organi di stampa ho dato mandato ai miei legali di procedere con una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e un esposto all’Agcom”. Così in una nota il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, in relazione all’articolo pubblicato da Fanpage sui post diffamatori pagati da una società di comunicazione per screditarlo.