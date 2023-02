Lombardia, Majorino:contro me fake news pagate da destra, sconcerto

Sabato 4 febbraio 2023 - 14:58

"Mi aspetto da Fontana le scuse"

Milano, 4 feb. (askanews) – L’articolo pubblicato da Fanpage sui post diffamatori pagati “dalla destra” per screditare Pierfrancesco Majorino “è una notizia che sconcerta”. Lo ha detto lo stesso candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Lombardia, a margine di un’iniziativa elettorale con il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Ho appreso che la destra ha alimentato, pagando, la proliferazione di fake news sul mio conto in questi giorni. La ritengo una cosa molto grave perché siamo di fronte a un’operazione finanziata per screditarmi, perché circolino bufale, e questo è un problema di carattere democratico” ha aggiunto.“Mi aspetto da Fontana le scuse visto che chi gli è vicino finanzia la proliferazione di fake news nei miei confronti e aggiungo anche, in relazione a quello che sta avvenendo in Parlamento, che Fratelli d’Italia sta facendo lo stesso con una criminalizzazione dell’opposizione insostenibile, anche se tutto questo è la conferma del fatto che Fontana e soci hanno paura, hanno capito che ce la giochiamo” ha proseguito l’europarlamentare del Pd.