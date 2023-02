Lega, Baroncini nuovo coordinatore regionale in Toscana

Sabato 4 febbraio 2023 - 16:18

È sindaco di Montecatini, prende il posto di Mario Lolini

Milano, 4 feb. (askanews) – La stagione congressuale della Lega nelle province della Toscana entra nel vivo e Mario Lolini, che negli ultimi anni è stato il coordinatore regionale della Lega, ha lasciato l’incarico. Raccoglie il suo testimone il sindaco di Montecatini Luca Baroncini. “Grazie a Mario Lolini per l’impegno e il grande lavoro degli ultimi anni, come testimoniano le vittorie di Lucca e Grosseto. È e sarà una risorsa preziosa per la Lega anche a livello nazionale. Buon lavoro a Luca Baroncini, sindaco giovane e stimato che certamente saprà dimostrarsi all’altezza del delicato compito che lo attende” ha commentto in una nota il segretario federale Matteo Salvini. “Sono orgoglioso di guidare un partito vero, vivo e radicato e che ha negli amministratori locali una risorsa fondamentale. Un ringraziamento particolare ai militanti toscani a cui auguro buona fortuna in vista dei congressi” ha aggiunto il ministro.