Autonomia, Zaia: Ddl punto di partenza, sanità è già delle Regioni

Sabato 4 febbraio 2023 - 11:26

"E' la più importante riforma della storia dopo la Costituzione"

Verona, 4 feb. (askanews) – “Il Ddl sull’autonomia differenziata approvato dal Consiglio dei ministri è il punto di partenza. Voglio ricordare che stiamo parlando della più importante riforma della storia dopo la Costituzione repubblicana del 1948, ed è naturale che abbandonare la ‘confort zone’ per molti sia anche un momento di inquietudine. Ma io dico di guardare a Paesi che noi ammiriamo come la Germania, gli Stati Uniti e altri, che hanno già l’autonomia e un federalismo molto più importante rispetto a quello cui stiamo puntando oggi e che non sono Paesi certamente Paesi disgregati né devastati”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della conferenza stampa di presentazione di “Amarone Opera Prima” a Verona.In merito alle polemiche sulla Sanità, il governatore ha sottolineato ai cronisti che “la Sanità è già una materia abbondantemente di competenza delle Regioni: se il problema è riaccentrare la Sanità, io sono dalla parte di chi pensa che debba restare alle Regioni e lo abbiamo dimostrato durante il Covid”.