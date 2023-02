Pd, Majorino: sto con Schlein, ma tutti e quattro al mio fianco

Venerdì 3 febbraio 2023 - 15:36

Non faccio campagna primarie per rispetto comunità del partito

Milano, 3 feb. (askanews) – “Sono uno coerente. Era un sostenitore di Elly prima di essere candidato, non è che ho smesso dopo che sono candidato, ma per rispetto verso la comunità del Partito democratico non ho fatto campagna alle primarie, non la sto facendo, invece sono molto contento che in questi giorni ci siano stati al mio fianco, in diverse iniziative, tutti e quattro i candidati” alla segreteria del Pd. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in un’intervista a Radio Radicale, riferendosi a Elly Schlein. “Peraltro con Bonacini ho un rapporto particolare, ci siamo sentiti spesso in queste settimane, ma anche prima, perché è un grande presidente di Regione” ha aggiunto l’europarlamentare dem.