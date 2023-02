Meloni in visita a Stoccolma, focus su economia e migranti

Venerdì 3 febbraio 2023 - 11:06

Incontro con Kristersson, premier della Svezia presidente turno Ue

Stoccolma, 3 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è questa mattina a Stoccolma per incontrare il primo ministro Ulf Kristersson, in una visita nel quadro dei contatti che la premier sta avendo in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio a Bruxelles.Quello di oggi è il primo incontro bilaterale tra capi di governo di Italia e Svezia dal 2016, quando l’allora premier Matteo Renzi incontrò Stefan Lofven. Per Meloni è anche la prima visita in una capitale Ue: la scelta della Svezia, presidente di turno dell’Unione, è significativa e mostra l’intenzione di stabilire un “più intenso dialogo bilaterale” con un Paese che, anche in ragione dell’avvio del processo di adesione alla Nato, è considerato un partner di accresciuta centralità strategica. Meloni ribadirà al collega il “forte sostegno” all’adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica e il pieno supporto a Kiev in tutte le dimensioni, unita alla Svezia nell'”unanime condanna dell’aggressione russa”.Il focus dell’incontro sarà però sui dossier al centro del summit di Bruxelles della prossima settimana. Per quanto riguarda i temi economici e il rafforzamento della competitività dell’industria europea anche in risposta all’Inflation Reduction Act americano, per l’Italia è importante che la discussione in Consiglio Europeo sia “pragmatica” e capace di dare “segnali concreti” alle imprese europee. Tema che sta molto a cuore a Roma è quello sui migranti.La Svezia ha fatto sapere, nelle scorse settimane, che è contraria a modifiche nell’attuale assetto europeo dell’accoglienza, ma a Kristersson Meloni spiegherà la posizione italiana, sottolineando l’esigenza che il Consiglio Europeo sia “pragmatico”, offrendo “segnali concreti” in direzione di una “gestione europea” dei flussi migratori, a partire dal “contrasto di quelli illegali”.Meloni arriva all’aeroporto ‘Arlanda’ di Stoccolma alle 10.15 per poi trasferirsi al palazzo del governo per un colloquio con Kristersson. Al termine la premier ripartirà per Berlino, dove nel pomeriggio vedrà il cancelliere Olaf Scholz.