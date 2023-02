Lombardia, Sala: voto utile è a Majorino, sfida è con Fontana

Venerdì 3 febbraio 2023 - 19:57

Siamo qui a batterci come leoni perché vinca

Bergamo, 3 feb. (askanews) – “La logica del voto utile dice che tutti quelli che vogliono mandare a casa quelli che ci hanno governato così male devono votare Majorino” perché “non c’è ballottaggio” e “si sa già come va a finire. E va a finire che i due contendenti saranno Fontana a Majorino”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel suo intervento a un incontro elettorale a Bergamo a sostegno di Pierfrancesco Majorino alla presidenza della Regione Lombardia.“Siamo qui a batterci come leoni perché tu vinca – ha aggiunto Sala -. Facciamo le cose all’antica, offriamo qualche caffè in più, facciamo qualche telefonata, qualche sorriso in più, portiamo a casa un voto alla volta. Majorino – ha concluso – si è comportato nei miei confronti con una lealtà che io vorrei trovare sempre gente così”.