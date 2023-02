Autonomia, Sala: no più spazio a Regioni, comuni non ascoltati

Venerdì 3 febbraio 2023 - 19:17

Fermarsi un attimo prima di dargli altri ruoli e altri soldi

Bergamo, 3 feb. (askanews) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala invita a “non provare nuovi percorsi di allargamento del ruolo (delle Regioni ndr) senza ascoltare le città, e dai comuni che le cose nascono. Mi fa un po’ paura questo. Sento che siamo un po’ esclusi da questo dibattito” sull’autonomia differenziata. “Quindi – aggiunge Sala a margine di un incontro elettorale a Bergamo a sostegno di Piefrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia – prima di dargli altro spazio, altro ruolo, altri soldi forse è meglio fermarsi un attimo e fare questa verifica. Però ripeto, prima di tutto coinvolgere i comuni”.“Majorino – prosegue Sala – conosce bene la realtà dei comuni, in particolare di Milano. In questa fase in cui si discute con poca chiarezza e anche un po’ a sproposito di dare ulteriore ruolo alla Regione, quello che gli chiedo se diventerà presidente è di cominciare a mettere a posto quello che c’è, quello che non è stato fatto e di non correre” perché “se si facesse un bilancio di quello che le regioni hanno fatto in questo lungo periodo storico, non c’è necessariamente un bilancio positivo”.