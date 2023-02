Autonomia, Moratti: elettori presi in giro, trovata elettorale Lega

Venerdì 3 febbraio 2023 - 17:20

"Ricorda boutade di quando si è parlato della fine della povertà"

Milano, 3 feb. (askanews) – Il disegno di legge sull’autonomia differenziata approvato ieri dal Consiglio dei Ministri “è solo una trovata elettorale” a favore di “Lega e Fontana”. Lo ha detto la candidata civica e del Terzo polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante una visita nel Bresciano. “È un disegno di legge vuoto, che non finanzia i Livelli essenziali di prestazioni, che non prevede il passaggio di competenze alle Regioni e risorse per le competenze che passano” ha aggiunto.“Ricorda la boutade elettorale di quando si è parlato della fine della povertà da parte del Movimento cinque stelle. È irrispettoso nei confronti degli elettori perché questo è un disegno di legge che dovrà comunque passare in Parlamento, ci vorrà molto tempo e finché non ci sono le risorse non si riesce e non si può parlare di autonomia. È una presa in giro nei confronti degli elettori, in particolare degli elettori lombardi che l’autonomia e la vogliono davvero” ha concluso Moratti.