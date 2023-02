Autonomia, Majorino: iter ddl lunghissimo, toglie soldi ai Comuni

Venerdì 3 febbraio 2023 - 17:36

"Non sono chiuso al tema, ma così non mi convince"

Milano, 3 feb. (askanews) – “Dire che” il ddl sull’autonomia differenziata “è stato approvato è andare dietro alle affermazioni di Calderoli. C’è ancora un iter lunghissimo, diciamo che hanno fatto un primo passo”. Lo ha detto il candidato di centrosonostra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di una visita all’ospedale di Esine, nel Bresciano.“Io non sono chiuso al tema dell’autonomia, ma condivido il pensiero di chi fa notare che in questo modo si stanno togliendo soldi ai Comuni. Dico a tutti di darsi una registrata: il mondo politico discuta più concretamente di questo tema, perché non è sufficiente accentrare poteri ad una Regione se poi dopo togli i soldi ai Comuni per fare asili, scuole, servizi” ha aggiunto l’europarlamentare del Pd.“Non mi convince per questa ragione oltre che per una roba che ritengo abominevole, cioè la regionalizzazione della scuola” ha concluso.