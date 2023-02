Autonomia, De Luca: è una grande truffa, un grande pericolo

Venerdì 3 febbraio 2023 - 15:37

E' una ipotesi di legge che spacca l'Italia

Napoli, 3 feb. (askanews) – “L’autonomia differenziata è una grande truffa e un grande pericolo perché non affronta la sostanza dei problemi che riguardano il divario fra Nord e Sud, il primo divario è quello della spesa pubblica allargata”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. Il governatore evidenzia che “al Nord per ogni cittadino arrivano 17mila euro l’anno, al Sud 13mila euro l’anno, in Campania 12mila euro l’anno pro capite. Sono i dati del sistema dei conti territoriali che sono una struttura interna all’agenzia della Coesione, quindi sono numeri ufficiali. La prima cosa da decidere è come si fa a recuperare questo divario. Su questo il Governo non dice nulla”.“In questi tre mesi abbiamo sentito il presidente del Consiglio parlare di nazione almeno 10mila volte, spesso anche in maniera inappropriata. – continua – Una valanga di retorica e poi ci ritroviamo con l’avvio della distruzione della nazione nella sua unità, perché hanno approvato una ipotesi di legge sull’autonomia differenziata che spacca l’Italia sui grandi servizi di civiltà, sanità e scuola pubblica. Questo è il quadro”.