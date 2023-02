Autonomia, Bonaccini: è sceneggiata per dare uno scalpo alla Lega

Venerdì 3 febbraio 2023 - 10:53

Il Parlamento arriverà a discuterne forse tra sei mesi

Napoli, 3 feb. (askanews) – “Questo voto in Consiglio dei ministri sulla riforma Calderoli è curioso, perché il Parlamento arriverà a discuterne forse tra sei mesi o un anno, quindi hanno fatto una sceneggiata, senza condividerla con noi, perché prima delle Regionali in Lombardia hanno bisogno di dare uno scalpo alla Lega”. A dirlo è il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in videocollegamento al congresso regionale della Cgil Campania in corso a Napoli.“Parla di autonomia gente che non sa di cosa parla. Per essere assegnata non basta che una regione trovi l’accordo con il governo, bisogna che il parlamento approvi a maggioranza qualificata di Camera e Senato l’autonomia che venga assegnata a quella regione. È un pasticcio clamoroso bisogna dire no e mobilitarsi nel paese” conclude Bonaccini.